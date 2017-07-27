فضيحة تميم.. الصورة العارية تكشف خلافات الأسرة الحاكمة في قطر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأمير قطر تميم بن حمد، يظهر عاري الصدر.

ودشن النشطاء هشتاجا ” #تميم_العريان ” ، وتصدر قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الإجتماعى ” تويتر ” .

واستخدم رواد مواقع التواصل الهاشتاج للتعبير عن سخريتهم من التصرف الصبيانى الذى لا يليق بأمير دولة، حيث علق أحد الرواد قائلاً: ” اللى يلعب مع الكبار هيتعرى زى تميم “.

واستشهد عدد كبير من المغردين بمشاهد من مسرحيات كوميدية للسخرية من الصورة المنتشرة لأمير قطر، حيث قال حساب باسم عروس النيل: ” ربى عيالك ياموزة “، بينما استخدم هانى سلامة مشهد من مسرحية عش المجانين: ” تميم يا راجل .. تميم اللى كل لما يتزنق يقلع “.

وتبين أن الصورة المتداولة تم تسريبها من هاتفه الشخصى، أما الواقعة الثانية تخص ظهور أحد ضيوف قناة الجزيرة الذراع الإعلامى لإمارة الإرهاب بالملابس الداخلية، أثناء استضافته عبر سكايب والتى انتشرت بشكل كبير مما يوضح تصاعد وتيرة الأزمات داخل الدوحة.

واعتبرت صحيفة ” عكاظ ” أن قناة الجزيرة تعرت لتكتب فى عنوان لها اليوم الخميس: ” على خطى قناة الفقيه.. الجزيرة تتعرى ” ، مؤكدة على أن ضيوف قناة الجزيرة يخضعون لتعليمات طاقم القناة خلال تواجدهم بالشقق المفروشة أو الفنادق التى تجهزها لهم.

وكشفت مصادر من داخل المعارضة القطرية، أن السبب الحقيقى وراء تسريب هذه الصور يعود إلى خلافات كبيرة بين الأسرة الحاكمة فى قطر تصاعدت حدة وتيرتها بعد الأحداث التى شهدتها الدوحة مؤخرا لدرجة أن أحد أفراد هذه العائلة قام بتسريب صورة تميم من هاتفه الخاص لفضحه.

وأشار إلى أن الصورة تظهر أن تميم التقطها لنفسه بعدما أن تناول كمية كبيرة من الخمور.

وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم، الحقوقى وأحد المقربين من الأسرة الحاكمة فى قطر، إن تميم بن حمد لديه خصوما وأعداء كثيرون داخل قطر وفى الخارج، وانتشار مثل هذه الصورة التى تظهره عاريًا على مواقع التواصل الاجتماعى يؤكد ذلك، مشيرًا إلى أن الأسرة الحاكمة شهدت السنوات الماضية انقلابات عديدة ومحاولات للانقلاب، وقد يكون انتشار هذه الصورة فى هذا الإطار.

فيما قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن انتشار صورة تميم بن حمد عاريًا هى انعكاسات لصراع السلطة بقطر، لافتًا إلى أن هذا يعزز روايات وجود أجنحة بالعائلة الحاكمة بقطر تسعى للعب دور بتوظيف الأزمة الحالية واستعادة نفوذها الذى انقلبت عليه جناح والدة تميم الذى صعده للسلطة على حساب والده وحمد بن جاسم.