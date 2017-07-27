القبض على " 4841 " مخالف للعمل والإقامة بالشرقية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

نفذت شرطة المنطقة الشرقية والجهات الأمنية التابعة للأمن العام بالمنطقة الشرقية مسوحات ومداهمات ميدانية متعدده ومتواصلة خلال شهر شوال الماضي.

جاء ذلك في إطار حملة ” وطن بلا مخالف ” ضمن حملات تعقب وضبط المخالفين للأنظمة .

قال مساعدالمتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم أن ذلك تم بمشاركة العديد من الجهات المعنية .

و تم من خلال تلك الحملات ضبط العديد من المخالفين لنظام الإقامة والعمل جرى إحالتهم لجهة الإختصاص المتمثلة بإدارة توقيف الوافدين ومكتب العمل وفقاً للتعليمات المنظمة لمثل تلك الحالات واستكمالاً للإجراءات النظامية بحقهم وبلغ إجمالي الحالات المضبوطة لمخالفي الأنظمة (4841) حالة .