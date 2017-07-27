تركيا تحتل المرتبة العاشرة في قائمة أسوأ دول انتهاكا لحقوق العمال - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

أفرج الاتحاد العالمي للنقابات عن المؤشر العالمي لحقوق العمال لعام 2017 شمل 139 دولة حول العالم، جاءت تركيا ضمن أسوأ 10 دول من حيث حقوق العمال.

وسجل المؤشر زيادة قدرها 10% في حوادث العنف الجسدي والتهديد التي يتعرض لها العمال حول العالم، بالإضافة إلى تسجيل حالات هجوم ضد عاملين تابعين لنقابات.

وأوضح التقرير أن حقوق العمال غير مؤمنة، مشيرًا إلى فصل 100 ألف من العمال في تركيا في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا في 15 يوليو 2016.

وشمل التقرير الذي من المقرر أن ينشر خلال الأيام القادمة، 139 دولة حول العالم، كاشفًا أن نحو 60%من الدول تعامل العمال لديها بعيدًا عن قوانين العمل.

وأوضح التقرير أن 25% من الدول لا تعترف بحق العمال في الإضرابات عن العمل، مشيرًا إلى أن 50% من الدول التي شملها التقرير تقيد حريات تعبير العمال عن الرأي وحرية التجمع.

وسجل التقرير ارتفاعًا ملحوظًا في حالات التعدي الجسدي على العمال وحالات التهديد، ووضع ترتيبًا للدول الأكثر لتلك الحالات على رأسها بنجلادش، والبرازيل، وجواتيمالا، وهنداروس، وإيطاليا، والمكسيك، وبيرو، والفلبين، وفنزويلا.