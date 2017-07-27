 بالصور.. جمرك البطحاء يُحبط تهريب " 6236 " زجاجة خمر - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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  • نشر : منذ 16 دقيقة
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  • حوادث

بالصور.. جمرك البطحاء يُحبط تهريب ” 6236 ” زجاجة خمر

بالصور.. جمرك البطحاء يُحبط تهريب ” 6236 ” زجاجة خمر
عادل الحربي(صدى):

تمكن جمرك البطحاء من إحباط ثلاث محاولات لتهريب كمية من الخمور بلغت 6236 زجاجة، عُثر عليها مُخبأة في ثلاث إرساليات وردت للجمرك .

وأوضح عبدالرحمن المحنا مدير عام جمرك البطحاء أنه وردت للجمرك أولاً إرسالية عبارة عن ” مياه للشرب ” محمولة على إحدى الشاحنات، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها عُثر على(4800) زجاجة خمر مُخبأة ضمن الإرسالية .

وتابع المحنا أنه في المحاولة الثانية تمكن الجمرك من إحباط تهريب (1172) زجاجة خمر، عُثر عليها مُخبأة في تجويف أرضية إحدى الشاحنات القادمة ، وفي المحاولة الثالثة أحبط الجمرك محاولة تهريب (264) زجاجة خمر كانت مُخبأة بطريقة فنية داخل خزان الوقود الخاص بإحدى الشاحنات القادمة للجمرك وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحقهم .


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