ولي عهد أبوظبي يشيد بجهود خادم الحرمين في إنهاء قيود الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أشاد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، بجهود خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان في انهاء قيود الاحتلال على المسجد الأقصى.

وقال ولي عهد أبوظبي إن جهود خادم الحرمين تؤكد المسؤولية التاريخية والدور المركزي للممكلة في خدمة الإسلام والمسلمين.

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ خلال الأيام الماضية الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء دول العالم.

كما أجرت حكومة المملكة العربية السعودية اتصالات بحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لبذل مساعيهم لعدم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين وعدم منعهم من أداء فرائضهم وصلواتهم فيه، وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد. وقد تكللت هذه الجهود ولله الحمد بالنجاح اليوم، وبالشكل الذي يُسهم ـ إن شاء الله ـ في إعادة الاستقرار والطمأنينة للمصلين، والحفاظ على كرامتهم وأمنهم .