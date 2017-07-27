اجتماع وزراء خارجية دول المقاطعة في المنامة الأحد - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت البحرين، اليوم، أن العمل يجري على قدم وساق لعقد اجتماع لجنة التشاور الرباعية للدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب بالمنامة الأحد المقبل.

ويُنتظر أن يشهد الاجتماع الذي سيضم وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين، مزيدًا من تنسيق المواقف، بعد قطع العلاقة مع الدوحة، على خلفية اتهامها بـ ” دعم وتمويل الإرهاب ” .

يأتي الاجتماع استكمالًا للاجتماع الوزاري الرباعي الذي كان قد عُقد في القاهرة مطلع الشهر الحالي.

وكانت المملكة والإمارات والبحرين ومصر، قد أصدرت مؤخرًا قائمة إضافية لكيانات وشخصيات متهمة بدعم وتمويل الإرهاب، موجودة على الأراضي القطرية، أو تتلقى الدعم منها.

وحسب مراقبين خليجيين ومصريين، فإنه ينتظر -في حال تشبث قطر بموقفها الحالي، وعدم التجاوب مع المطالب العربية- استمرار العقوبات الاقتصادية ضد الدوحة، بالإضافة إلى إمكانية تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.