احباط محاولات تسلل مليشيا الحوثي شمالي صعدة - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

تصد الجيش اليمني محاولات عدة لتقدم ميليشيات ‏الانقلابيين في منطقة ثار صلة التابعة لمديرية البقع في ‏محافظة صعدة شمال اليمن.‏

وأكدت مصادر ميدانية في الجيش أن القوات المتمركزة ‏في المنطقة كسرت عدة محاولات تسلل نفذتها عناصر ‏الميليشيات وأجبرتها على التراجع والفرار.‏

وأشارت المصادر إلى أن جبهة البقع شمالي صعدة ‏شهدت معارك ضارية خلال الساعات الماضية بين قوات ‏الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية، وقامت مدفعية الجيش بدك مواقع وتجمعات الميليشيا في منطقة ثار صلة بالبقع وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح .‏