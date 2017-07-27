احباط محاولات تسلل مليشيا الحوثي شمالي صعدة - صحيفة صدى الالكترونية

احباط محاولات تسلل مليشيا الحوثي شمالي صعدة
تصد الجيش اليمني محاولات عدة لتقدم ميليشيات الانقلابيين في منطقة ثار صلة التابعة لمديرية البقع في محافظة صعدة شمال اليمن.
وأكدت مصادر ميدانية في الجيش أن القوات المتمركزة في المنطقة كسرت عدة محاولات تسلل نفذتها عناصر الميليشيات وأجبرتها على التراجع والفرار.
وأشارت المصادر إلى أن جبهة البقع شمالي صعدة شهدت معارك ضارية خلال الساعات الماضية بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية، وقامت مدفعية الجيش بدك مواقع وتجمعات الميليشيا في منطقة ثار صلة بالبقع وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح .
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