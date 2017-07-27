 الإطاحة بشخص سرق سيارة وبدل لوحاتها في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 32 دقيقة
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الإطاحة بشخص سرق سيارة وبدل لوحاتها في جدة

الإطاحة بشخص سرق سيارة وبدل لوحاتها في جدة
نايف السالم(صدى):

أطاحت الجهات الأمنية بمحافظة جدة شخص سرق سيارة وبدل لوحاتها بأخرى لاتعود لها.

وضبطت الدوريات السرية المركبة بعد قيام قائدها بالهرب أثناء محاولة إستيقافه من قبل رجال الأمن.

وقد صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأن دوريات الأمن بمحافظة جدة تمكنت بتاريخ ١٤٣٨/١١/١هـ من ضبط مركبة مسروقة وذلك بعد قيام قائدها بالهرب أثناء محاولة استيقافه من قبل رجال الأمن.

وقد تمكنت الدوريات السرية من ضبطه، واتضح بأنه مواطن في العقد الثالث ومن خلال استكمال إجراءات الضبط الجنائي تبين استبدال لوحات المركبه بلوحات اخري لا تعود لها.


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