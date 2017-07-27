شهب " دلتا الدالويات " تضيئ سماء المملكة فجر السبت - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن شهب دلتا الدالويات تصل ذروة تساقطها فجر السبت 29 يوليو 2017 بسماء المملكة والمنطقة العربية.

دلتا الدالويات واحدة من اطول تدفقات الشهب السنوية فنشاطها يمتد على مدى اسبوع بعد ذروتها ، وهذا العام لن يكون هناك تأثير للقمر على رؤيتها حيث سيكون بمرحلة قمر بداية الشهر ويغرب مبكرا ويترك السماء مظلمة لذلك هذا السنه مناسبة لرصد دلتا الدالويات التي قد يصل عددها من 10 الى 15 شهاب بالساعة .

وبشكل عام دلتا الدالويات شهب متوسطة فحوالي 5 الى 10 في المائة منها خافت و متوسطة السرعة وتترك خلفها ذيل متوهج من الغاز يستمر لثانية او ثانيتين بعد عبور الشهاب.

و افضل وقت لمراقبتها من حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى ضوء فجر السبت حسب التوقيت المحلي وذلك بالنظر باتجاه الافق الجنوبي الشرقي من موقع مظلم تماما بعيدا عن اضواء المدن وليس هناك حاجة لاستخدام اجهزة علمية خاصة لرؤية الشهب فهي تشاهد بالعين المجردة بغض النظر عن موقع الراصد في الوطن العربي.