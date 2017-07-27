باكستان تعثر على دبلوماسييها المختطفين - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

ذكرت باكستان أنه تم العثور على اثنين من دبلوماسييها قد تعرضا للاختطاف الشهر الماضي في أفغانستان.

وجاء بيان لوزارة الخارجية الباكستانية ، اليوم الخميس ، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني، أجرى اتصالًا هاتفيا بالقائم بأعمال السفارة الباكستانية لدى كابل، وأكد له العثور على الدبلوماسيين الباكستانيين المختطفين في أفغانستان، بعد عملية أمنية ناجحة نفذتها القوات الأفغانية.

وأوضح أشرف غني، أنه سيتم نقل الدبلوماسيين المفرج عنهما من أفغانستان إلى باكستان قريبًا، بعد إكمال الإجراءات اللازمة.

ويذكر أن باكستان قد أعلنت الشهر الماضي عن اختطاف اثنين من دبلوماسييها العاملين في القنصلية الباكستانية بجلال آباد على يد عناصر مجهولة أثناء عودتهما من أفغانستان إلى باكستان براً .