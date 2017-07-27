بالفيديو .. أسيل عمران تكشف معاناتها من تسوس الأسنان - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

نشرت الفنّانة السعودية أسيل عمران عبر حسابها على ” سناب شات ” فيديو تظهر فيه أثناء زيارتها لعيادة طبيب الأسنان.

وكشفت الممثلة في هذا المقطع أنها حضرت إلى العيادة بعد تأجيلها الموعد أكثر من مرّة وتمنّت تأجيله هذه المرّة أيضاً فأظهر الطبيب غضبه منها على سبيل المزاح.

وطلبت منه ألا يفرض عليها عدم تناول الحلوى والسكر لأن أسنانها تعاني من التسوّس. كما تمنت تخفيف الإضاءة البيضاء لأنها تشعرها بالتوتر.

وبعد انتهاء الزيارة أقرّت بأنها تعاني من التسوّس فعلاً، ونوهت بخفة يد الطبيب وأشارت إلى أنه كرهها ويتمنى ألا يراها بعد الآن.

وكانت الإعلامية لجين عمران كشفت في فيديو سابق أن شقيقتها أسيل تحبّ تناول الشوكولاته والآيس كريم بكثرة وهو ما يُسبّب تسوّس أسنانها. وحقق المقطع أكثر من 7 آلاف مشاهدة.