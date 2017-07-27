حفتر: قطر سعت لتدمير ليبيا وتنتظر الأسوء - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

أكد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أن قطر سعت إلى تدمير بلاده، وإنه لا يمكن أن تكون لديه علاقة مع قطر أبدًا، ما دامت تسير على هذا النهج.

وقال حفتر: ” لا.. لا.. نحن لسنا على مسافة واحدة مع قطر. نحن أبعد من المريخ عن قطر ” ، بحسب ” فرانس 24 ” .

وتابع: ” نحن لم نتمنى أن تقف قطر هذا الموقف المُعادي لليبيا بدون سبب، وأن تُستخدَم كأداة لتخريب هذا البلد الآمن ” ، مشيرًا إلى أن كل المشكلات التي حصلت في ليبيا كانت وراءها قطر، وأنه لم يكن يتمنى أن يرى الدوحة في هذا الموقف الذي قد يجرها إلى ما هو أسوأ مما عليه هي الآن.