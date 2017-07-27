3 شروط لحج " البدون الكويتيين " - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

قال رئيس بعثة الحج الكويتية، خليف الأذينة ، الوكيل المساعد للتنسيق والدعم الفني والعلاقات الخارجية والحج في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، أن هناك بوادر لإيجاد حل يسمح بدخول الحجاج ” البدون ” المقمين على الأراضي الكويتية، وذلك كي يتمكنوا من أداء فريضة حج هذا العام .

وأفاد الأذينة أن الجهات المعنية ، منها وزارة الحج والعمرة في السعودية، أبدت استعدادها بتقديم كل الخدمات الميسرة للحجاج مشيراً إلى أن عدد حجاج دولة الكويت من المواطنين هذا العام يقدر بنحو 800 حاج كويتي .

وأوضح مصدر بسفارة السعودية في دولة الكويت، أن وزارة الشؤون والأوقاف الكويتية أبلغت بأن دخول البدون المقمين على أرض الكويت يرتبط بـ3 شروط هي: ” إحضار إثبات جنسية، وإجراء البصمة الوراثية، وأن تضمن الحملات التي يأتون فيها خروجهم من السعودية بعد انتهاء موسم الحج “.