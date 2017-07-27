بنوك قطر تواصل النزيف وتفقد 7.6% من الودائع الأجنبية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزى، اليوم الخميس، أن ودائع العملاء الأجانب فى البنوك القطرية تراجعت فى يونيو، بعدما قرار المقاطعة.

ووفقا للبيانات، انخفضت ودائع العملاء الأجانب فى البنوك القطرية، ومعظمها على هيئة ودائع بالعملة الأجنبية، إلى 170.6 مليار ريال (46.9 مليار دولار) فى يونيو، من 184.6 مليار ريال فى مايو.

ويعادل حجم الانخفاض، البالغ 14 مليار ريال، 7.6% من الودائع الأجنبية فى البنوك القطرية و1.8% من إجمالى الودائع، وأظهرت البيانات أيضا، أن سلفيات البنوك القطرية من البنوك الخارجية انكمشت إلى 46.6 مليار ريال من 51.8 مليار ريال.

وتبدو هذه الأرقام متسقة مع بيان لمحافظ البنك المركزى، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثانى، يوم العاشر من يوليو، قال فيه إن أقل من 6 مليارات دولار خرجت من قطر الشهر الماضى.

وتظهر البيانات، أن البنوك القطرية تقلص الإقراض الخارجى للتعامل مع الأزمة، فقد انخفضت مطالبات البنوك القطرية على البنوك فى الخارج إلى 93.8 مليار ريال من 102.2 مليار ريال.