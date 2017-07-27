" أوبر " تفرض رسوم جديدة على العملاء - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

فرضت شركة ” أوبر ” رسوم على العملاء الذي يفقدون متعلقاتهم الشخصية داخل سياراتها، على أن يخصص هذا البند من الرسوم لتعويض السائقين الذين يضطرون للعودة لرد المتعلقات لأصحابها.

وأضيفت رسوم قيمتها 15 دولارًا إلى خدمة مشاركة الركوب في بعض المدن الأمريكية، ستقدم كتعويض ومكافأة للسائقين الذين يردون الأشياء التي يفقدها الركاب أثناء الرحلة.

وبحسب تقرير لـ ” التليجراف ” فمن المتوقع أن تشمل هذه الرسوم في البداية أعمال الشركة في بوسطن وشيكاجو، على أن تطبق على نطاق أوسع فيما بعد.

وتعد هذه الخطوة أحدث تغيير تدخله ” أوبر” على سياساتها في إطار خطة ” 180 يومًا من التغيير ” التي أطلقتها مؤخرًا لتحسين أوضاع السائقين العاملين معها.