حسن الشافعي يحتفل بميلاد زوجته بصورة تٌثير الجدل - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الشافعي يحتفل بميلاد زوجته بصورة تٌثير الجدل
وأثار الموزع الموسيقي حسن الشافعي غيرة معجباته بنشرة صورة جديدة تجمعه بزوجته على ” انستغرام ” وبدا في غاية السعادة ووجه من خلالها رسالة رومانسية لزوجته بكلمات مقتضبة ، في احتفاله بيوم ميلاد زوجته في رحلة جديدة قضوها معاً في إيطاليا.
واكتفى الشافعي بالقول: ” عيد ميلاد سعيد لنجمتي، وتوأم روحي، وأفضل صديق لي ” ، مشيراً الى انهما يقضيان عطلتهما في ايطاليا.
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة وانهالت عليه التعليقات المتناقضة بين من تغزل بجماله وجمال زوجته اللبنانية، ومن اعتبر انه يفوقها جمالاً.
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