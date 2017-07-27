بالفيديو .. رئيس بلدية فرنسية يأكل “ فأر ” أمام الناس - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أثار رئيس بلدية مون دو مارسان الفرنسية شارل دايو ، جدلاً واسعاً عقب تناوله فأر أمام الملأ في أحد المطاعم ، لتنفيذه وعدا غريبا كان قد قطعه في شهر مارس الماضي بمناسبة مباراة الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان ضد فريق برشلونة الإسباني في إطار ربع نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا.

الجدير بالاشارة، أنّ رئيس بلدية ‘مون دو مارسان’ كان قد تعهّد بالإقدام على هذه الخطوة في حال تأهّل فريق برشلونة الإسباني على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا، خاصة بعد الفوز الباهر لـ “ البي آس جي ” في مباراة الذهاب.

ولكن الفريق الإسباني تمكّن من قلب الطاولة في مباراة الإياب وافتكاك بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.