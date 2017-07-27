" #الأقصى_في_قلب_سلمان " يتصدر الترند العالمي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تصدر وسم ” #الأقصى_في_قلب_سلمان ” الترند العالمي، تزامناً مع بيان الديوان الملكي الذي صدر اليوم، والذي جاء فيه أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالاته بالعديد من زعماء العالم والقيادة الأمريكية؛ لبذل المساعي لعدم إغلاق المسجد الأقصى، وإلغاء القيود المفروضة على المصلين، وقد تكللت الجهود بالنجاح اليوم.

وكان لسان حال معظم المغردون: ” لسلمان الحزم الأفعال ولغيره الأقوال “. حيث أجمع الكثير من المشاركين في الوسم على أن الملك سلمان يقول ويفعل، وبكل هدوء بعيداً عن القنوات المرتزقة.

وكان قد أكد البيان الصادر عن الديوان الملكي أن المملكة تؤكد على حق المسلمين في المسجد الأقصى في أداء عباداتهم فيه بكل يسر واطمئنان، وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجوب عودة الهدوء في حرم المسجد الأقصى الشريف وما حوله، واحترام قدسية المكان، وأن على المسلمين العودة لدخول المسجد، وأداء العبادات فيه بكل أمن وطمأنينة وسلام منذ اليوم، كما تؤكد المملكة العربية السعودية أهمية تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لمضامين مبادرة السلام العربية، ورؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.