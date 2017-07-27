كبار العلماء تشيد بجهود خادم الحرمين لإعادة فتح الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أشادت هيئة كبار العلماء، بالجهود التي بذلها خادم الحرمين الشريفين لإعادة فتح ” الأقصى ” وتكللت بالنجاح، وقالت:” حفظ الله خادم الحرمين ذخراً لأمته ومقدسات المسلمين ” .

وقالت عبر حسابها الرسمي في ” تويتر “: حفظ الله خادم الحرمين ذخراً لأمته الإسلامية ومقدسات المسلمين، وجعل جهوده المباركة ذخراً له عند ربه.

وكان قد أكد الديوان الملكي، في بيان اليوم، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالاته بالعديد من زعماء العالم والقيادة الأمريكية؛ لبذل المساعي لعدم إغلاق المسجد الأقصى، وإلغاء القيود المفروضة على المصلين، وقد تكللت الجهود بالنجاح اليوم.

وأكد البيان أن المملكة تؤكد على حق المسلمين في المسجد الأقصى في أداء عباداتهم فيه بكل يسر واطمئنان، وخادم الحرمين يؤكد وجوب إعادة الهدوء في الحرم المقدسي وما حوله، واحترام قدسية المكان.