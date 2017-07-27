شيخ الأزهر يثمن دور رابطة العالم الإسلامي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، مساء أمس في مكة المكرمة، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين الدكتور أحمد الطيب.

وفي بداية اللقاء، رحّب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بفضيلة شيخ الأزهر، مشيداً بالعمل الإسلامي والإنساني والحضاري الكبير الذي يضطلع به حول العالم، لا سيما نشر السلام والوئام والدعوة إليهما على ضوء المعاني الجليلة التي حفلت بها الشريعة الإسلامية في دستورها الأخلاقي العظيم، منوهاً على وجه الخصوص بالحضور المتميز والنشط للأزهر الشريف بقيادة فضيلته؛ لمواجهة أفكار التطرف والغلو وتداعيات عنفها وإرهابها، مع إرساء قيم الوسطية والاعتدال.

من جانبه، عبّر شيخ الأزهر عن تقديره للمملكة قيادةً وحكومةً وشعباً، وعن دعمه لدور رابطة العالم الإسلامي في خدمة الإسلام والمسلمين، وللجهود المخلصة التي يبذلها الدكتور محمد العيسي أمين عام الرابطة في النهوض بعملها، وتفعيل نشاطها على جميع المستويات.