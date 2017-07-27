اليوم .. الهلال يواجه نفط العراقي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

يحتضن ملعب ” برج العرب ” فى السادسة مساء اليوم الخميس، المباراة التى تجمع بين فريقى الهلال السعودي ونفط الوسط العراقي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة فى البطولة العربية المقامة حالياً بمصر والتي تسمر حتى السادس من أغسطس المقبل، فى مباراة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز الأول فى البطولة العربية.

وتعادل الهلال السعودى الذى يشارك فى البطولة العربية بالفريق الرديف مع المريخ السودانى بهدف لكل منهما، حيث تقدم الهلال فى البداية عن طريق ناصر الدوسرى فى الدقيقة 26، ونجح بكرى المدينة، فى معادلة النتيجة للمريخ قبل نهاية المباراة بـ19 دقيقة، بينما خسر نفط الوسط العراقى أمام الترجى بهدف دون مقابل، فى مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً بعدما ألغى الحكم هدفاً صحيحاً للفريق العراقى بداعى التسلل.

ويسعى الهلال السعودى لتحقيق الفوز من تعزيز حظوظه فى التأهل للدور نصف النهائى من منافسات البطولة، قبل المواجهة الصعبة التى تنتظره أمام الترجى التونسى فى الجولة الثالثة والأخيرة، فيما يأمل نفط الوسط العراقى فى مواصلة عروضه القوية رغم الهزيمة فى المباراة الأولى وتحقيق الفوز للحفاظ على آماله فى مواصلة المشوار.