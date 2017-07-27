إجتماع نصراوي بعد الخسارة الثقيلة - صحيفة صدى الالكترونية

إجتماع نصراوي بعد الخسارة الثقيلة
قرر رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأمير فيصل بن تركي عقد جلسة خاصة مع البرازيلي ريكاردو غوميز، المدير الفني للفريق الأول لمعرفة سبب تراجع مستوى العالمي خلال البطولة العربية للأندية 2017.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة أداء الجهاز المعاون لريكاردو غوميز، وخاصة في ظل تراجع مستوى اللياقة البدنية للاعبي النصر بشكل واضح، مما يؤثر بالسلب على نتائج الفريق.
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 352 ] نشر منذ 18 دقيقة
ما حصل نتيجة الإحتفاض بلاعبين يرغبون الرحيل
وهذا مابدا واضحا على اداء كامل اللاعبين
الوعود لفئة من اللاعبين اثر على نفسيات من لم يساوم النادي والنتيجة كامل الفريق محبطون
لايوجد أي تنسيق فيما بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين
رأس المشكلة كحيلان واستمراره يعني استمرار الضياع
صوت الرياضية[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 دقائق
مافيش فلوس ياحبيبي مافيش فلوس .
هذا يؤكد أن حصوله على الدوري مرتين بسبب حكام عمر المهنا ،لذلك لن يشم بطولة إلا بعد 32 سنة أي في عام 2040م .
فريق كحيان ورئيسه كحيلان أيش ترجون منه . ضحك عليهم كحيلان وهم ضحكوا عليه وجعلوا سمعة النادي على كل لسان . انفضحنا عند العرب . فضيحة كبيرة تحتاج سنوات حتى ينساها الناس .
النادي أصبح فرشيخة لكل الفرق العربية ..
قال : عالمي ضحك على الجمهور وعلى نفسه وهذه العالميه . الخليجية لم يحصل عليها ..
الدغيثر كلامه صحيح ممكن يحصل على بطولة الاطفال او المدارس الابتدائية أو البطولة النسائية القادمة .