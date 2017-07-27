إجتماع نصراوي بعد الخسارة الثقيلة - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

قرر رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأمير فيصل بن تركي عقد جلسة خاصة مع البرازيلي ريكاردو غوميز، المدير الفني للفريق الأول لمعرفة سبب تراجع مستوى العالمي خلال البطولة العربية للأندية 2017.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة أداء الجهاز المعاون لريكاردو غوميز، وخاصة في ظل تراجع مستوى اللياقة البدنية للاعبي النصر بشكل واضح، مما يؤثر بالسلب على نتائج الفريق.