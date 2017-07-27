بالصور.. أولى طلائع الحجاج تصل مطار جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أولى طلائع الحجاج، القادمة من باكستان، وقامت فرق الطب الوقائي بمركز المراقبة الصحية بتطبيق الاشتراطات الصحية عليهم كأول الإجراءات في الصالة.

وقال مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي، إن ” صحة جدة ” قد أكملت كل التجهيزات لاستقبال وخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر، وإنها تكثف جهودها من أجل خدمة الحجاج، مؤكداً حرص وزارة الصحة على تطوير العمل بالمنفذ، وتعزيز مستوى التكامل بين كل المرافق الصحية؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن.

فيما أوضح مدير مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الدكتور أيمن سمان قائلاً: إن مركز المراقبة بالمطار أنهى منذ وقت مبكر كل الاستعدادات اللازمة لموسم حج هذا العام وفق الخطة السنوية لاستقبال وتقديم أفضل الخدمات، وتوفير كل التسهيلات لضيوف بيت الله الحرام، وقد أتمّت إعداد كوادرها البشرية، حيث بلغ عدد المكلفين لموسم حج هذا العام ما يقارب 600 موظف من أطباء وفنيين وإداريين، مهمتهم منع وفادة الأمراض المُعدية داخل المملكة والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للحجاج.

وأضاف: كما تم دعم المركز بـ 4 سيارات إسعاف مجهزة تجهيزاً كاملاً، إلى جانب دعم المركز بكل الأجهزة المتطورة والحديثة، مبيناً أنه جرى استقبال أول رحلة لضيوف الرحمن قادمة من باكستان، حيث تم تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية لهم، حيث بلغ عدد من تم تطعيمهم بلقاح شلل الأطفال 773 حاجاً، في حين بلغ عدد المطعمين بالعقار الوقائي 204 حجاج، أما عدد المراجعين للمركز الطبي فبلغ 174 مراجعاً من الحجاج.