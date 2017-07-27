بدء إنتاج " البوليول " للمرة الأولى في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

بدأ الإنتاج في مصنع البوليول الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، الذي يقوده مجمع صدارة للكيماويات، وهو مشروع مشترك بين أرامكو وداو كيميكال الأمريكية قيمته 20 مليار دولار.

ويضم مجمع صدارة 26 منشأة متكاملة ويقع في الجبيل ويمكنه إنتاج أكثر من ثلاثة ملايين طن من المنتجات سنويا، ومن المقرر أن يتم إنتاج الكثير من المنتجات للمرة الأولى في المملكة بالتزامن مع تنفيذ الخطط الرامية إلى تنويع الاستثمار والإتجاه نحو أنشطة المصب.

وأعلن صدارة بدء تشغيل وحداته الجديدة في مجمعه الأكبر للبتروكيماويات في العالم والذي يُبنى على مرحلة واحدة، وتم الإعلان عن بدء تشغيل مصنع للأمينات الأسبوع الماضي.

وقالت شركة صدارة: مصنع مركبات البوليول هو واحد من الوحدات الأخيرة التي ستبدأ العمل ضمن 26 وحدة كيماوية، وهو واحد من 14 وحدة في صدارة ستنتج كيماويات متخصصة لم تنتج من قبل في المملكة.