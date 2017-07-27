لوح شوكولا بـ 2.5 يدمر 37 عامًا من المهنية لمعلمة - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

طعنت معلمة في مدينة هايدلبرغ، ضد قرار فصلها نهائيًا، بعد خدمة دامت 37 عامًا، مشيرة إلى بعض ما أورده الادّعاء في التهم، ومنه استخدام غسالة المدرسة في غسل ملابس خاصة بها، وأكل لوح شوكولاتة ثمنه 2.5 يورو، استولت عليه من إحدى زميلاتها.

وأشارت إلى أنَّ المحكمة رفضت، قبل بدء نظر الطعن، الخوض في مزيد من التفاصيل بشأن أسباب فصل المعلمة، كما رفضت أيضًا الكشف عن العوامل الأخرى التي لعبت دورًا في اتخاذ قرار الفصل.

يٌشار إلى أنَّ المؤسسة التعليمية المعنية، وهي مؤسسة خاصة بذوي الإعاقات الخاصة، نسبت حدوث سرقات وانتهاكات متكررة للنظام الداخلي للمؤسسة، إلى المعلّمة المتّهمة.