بالفيديو.. أب يٌلقي طفله الرضيع بموقف سيارات - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو صادم ، لأب يتخلى عن طفله البالغ من العمر أسبوعين وإلقائه في موقف للسيارات.

أظهر مقطع الفيديو المتداول ، لحظة توقف سيارة الأب “دلنيال ميتشل” البالغ من العمر 18 عاماً بموقف سيارات لمجمع “سونسيت” للتسوق بولاية كاليفورنيا، ثم وضع طفله أرضاً وقاد السيارة وترك الطفل وحيداً.

وجهت الشرطة للأب تهمة التخلي عن الطفل وتعريضه للخطر وحيازة كوكايين؛ حيث ألقي القبض عليه في مكان قريب بحادث سيارة فيما لم توجه أي اتهامات للأم التي لم تكن على علم بالواقعة.

وكان أحد الأشخاص، قد عثر على الطفل ونقله إلى المستشفى في حالة غير مستقرة وفقاً لما قاله الأطباء.