إصابة العشرات من المعارضة في موجهات مع الشرطة الموريتانية - صحيفة صدى الالكترونية

نواكشوط(صدى):

أصيب العشرات من المعارضة السياسية في موريتانيا، مساء أمس، إثر اشتباكات مع قوات الأمن التي استخدمت القوة في شوارع العاصمة نواكشوط، لتفريق تظاهرة احتجاجية على الاستفتاء الدستوري المقرر في 5 أغسطس.

ويقضي التعديل الدستوري خصوصا بإلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني، وقد أقره مجلس النواب في التاسع من مارس، لكن مجلس الشيوخ رفضه.

وانطلقت المسيرات في اثنتين من مقاطعات العاصمة هما السبخة (جنوب غرب) وعرفات (شمال) تلبية لدعوة أطلقتها “ تنسيقية المعارضة الديمقراطية ” ، التي تأسست بهدف إفشال الاستفتاء، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية ” أ.ف.ب ” .