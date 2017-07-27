 ⁠⁠⁠إجراءات احترازية لتأمين شبكة الـ " واي فاي " اللاسلكية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

يمكن لمستخدم الأنترنت القيام ببعض الإجراءات،الأحترازية التي تزيد من مستوى تأمين البيانات على الأنترنت وتجنبه هجمات القرصنة الإلكترونية.

وأوضح المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيات المعلومات بعض النصائح والإرشادات،وفقاً للأتي :

برامج الفيرموير أو البرامج الثابتة هي عبارة عن برامج تشغيل أجهزة الراوتر، ولذلك يجب أن يحرص المستخدم على تحديث هذه البرامج بصورة منتظمة لإضافة الوظائف الجديدة وسد الثغرات الأمنية بصفة خاصة، ويمكن للمستخدم تفعيل وظيفة التحديث التلقائي في قائمة الراوتر، أو متابعة التحديثات، التي تظهر على مواقع الويب الخاصة بالشركات المنتجة لأجهزة الراوتر بصورة منتظمة.

هناك العديد من أجهزة الراوتر توفر للمستخدم إمكانية الوصول إلى الأقراص الصلبة الموصلة بها عن طريق الإنترنت، غير أن هذه الوظيفة العملية قد تشكل بوابة للتعرض لهجمات القرصنة الإلكترونية، ولذلك ينبغي تعطيل وظيفة الوصول عن بُعد في قائمة الإعدادات .

حتى مع توافر وظيفة الاتصال اللاسلكي يتعين على المستخدم تهيئة جهاز الراوتر قبل الاستعمال لأول مرة عن طريق توصيله بالحاسوب بواسطة كابل LAN أو كابل USB، وينطبق ذلك أيضا عند إجراء جميع أعمال الصيانة اللاحقة.

تعين كلمة مرور معقدة وألا تقل عن 20 علامة، وإذا لم يتم تغيير كلمة المرور فقد يتمكن القراصنة من اختراق الراوتر بواسطة التطبيقات الخاصة، وعند تغيير كلمة المرور ينبغي على المستخدم التحقق من تفعيل تقنية التشفير WPA2 الآمنة.

ينبغي على المستخدم تغيير اسم شبكة WLAN الخاصة به وتعيين اسم جديد لها (SSID)؛ نظرا لأن الاسم الافتراضي غالبا ما يتضمن اسم الشركة وموديل الجهاز، وهو ما قد يتيح للقراصنة إمكانية استغلال الثغرات الأمنية .

يمكن استدعاء قائمة الراوتر في أي متصفح ويب، من خلال إدخال العنوان المذكور من الشركة المنتجة لجهاز الراوتر، مثل 192.168.2.1 في سطر العنوان، ومع ذلك يتعين على المستخدم مراعاة أن يتم استدعاء قائمة الراوتر بواسطة اتصال آمن بالإنترنت، والذي يمكن التعرف عليه من خلال ظهور الاختصار «https» في بداية سطر العنوان، ولدواعي الأمان ينبغي ألا يتم فتح أية مواقع ويب أخرى أثناء إجراء عمليات الضبط.

يعتبر إعداد واي فاي المحمي (WPS) بمثابة معيار لتسهيل عملية إنشاء شبكات WLAN اللاسلكية المشفرة، وعادة ما يكون معيار WPS مؤمنا بواسطة رقم PIN مدون على ملصق أو يمكن إظهاره على الجهاز، وبالتالي فإنه يسهل احتراقه، ولذلك ينصح الخبراء بضرورة إيقافه.

ينبغي على المستخدم عدم ترك شبكة WLAN اللاسلكية مشغلة باستمرار.