الهلال يكشف التفاصيل عن عروض مهاجمه - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أوضح المركز الإعلامي لنادي الهلال تفاصيل العروض التي تلقاها مهاجم الفريق ناصر الشمراني.

وذكر الهلال في بيان توضيحي :” طوال الفترة الماضية فضل النادي عدم الرد على الأخبار الإعلامية التي ظهرت بشأن انتقال اللاعب ” ناصر الشمراني ” والعروض المقدمة إليه، مشيرًا إلى أنّ ما ذكره مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب الأستاذ ” أحمد المسعود ” بشأن ” الشمراني ” وكونه ينتسب لنادي الشباب جانب الصواب؛ لا سيما وأن مجلس إدارة نادي الهلال توصّل إلى اتفاق شفهي مع إدارة نادي الشباب على انتقال ” الشمراني ” إلى الأخير؛ بمبلغ ثمانية ملايين ريال يدفعها الشباب دفعة واحدة، إضافةً إلى التأكيد الذي تلقاه النادي عبر وسيط اللاعبين، والمفوض من اللاعب الأستاذ ” عبدالرحمن الخنين ” بموافقة إدارة نادي الشباب على دفع المبلغ دفعة واحدة.

وأضاف المركز الإعلامي للهلال :” بيد انّ إدارة الشباب أبلغت مجلس إدارة النادي يوم أمس؛ برغبتها في توفير مبلغ الانتقال على دفعتين “.

ويشير المركز إلى أن مجلس إدارة النادي ترك المجال مفتوحًا للشمراني لتحديد وجهته؛ وذلك بعد تلقيه عرضيين رسميين من ناديين يرغبان في الاستفادة من خدمات ” الشمراني ” بخلاف عرض الشباب؛ أحدهما بقيمة ثمانية ملايين ريال يتسلّمها النادي دفعةً واحدة، وآخر بسبعة ملايين ريال يتسلّمها النادي دفعةً واحدة، واختار ” الشمراني ” عرض ” الشباب “.

ويؤكد المركز على أن ” الشمراني ” سيبقى لاعبًا هلاليًا حتى نهاية عقده، ومشاركته مع الفريق يحددها الجهاز الفني، وأنّ مجلس الإدارة لا يمانع في انتقال ” الشمراني ” في حال رغب الأخير في الانتقال-، وتلقى المجلس عرضًا مناسبًا لانتقاله، مستغربًا في الوقت ذاته ما ذكره ” أحمد المسعود ” عن تمسك النادي؛ رغم موافقته على عرض الشباب بدفع مبلغ الانتقال كاملاً.