النجمة التركية الشهيرة بـ " جنان " ترتدي الحجاب - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

ظهرت النجمة جامزى أوزتشيليك ، على أحد شواطئ مدينة بودروم، ولكنها لم تظهر مؤخرًا بملابس السباحة، وجذبت إليها الأنظار في الفترة الأخيرة من خلال منشوراتها الدينية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ إنستغرام ” على غير العادة.

كما لفت الانتباء حرصها على مسك عداد التسبيحات الذي يتم ارتداؤه في الأصابع أثناء وجودها في الشاطئ.

حيث التقطت الكاميرات صورا للنجمة أثناء وجودها مع والدها في مدينة بودروم السياحية غرب تركيا استعدادًا لزفافها الذي من المقرر أن يعقد خلال شهر أغسطس/ آب المقبل.

وكانت جامزي أوزتشيليك الشهيرة بجنان في مسلسل (جنان) في أولى تجاربها في الدراما التاريخية، وآسلي تاندوغان الشهيرة بلمياء في (دقات قلب) التي سبق وخاضت تجربة العمل بالدراما التاريخية في مسلسلها الأخير (أرض العثمانيين) الذي فشل موسمه الثاني بعد انسحابها منه، وحشد من كبار نجوم الدراما التركية وليس من بينهم للآن أي من نجوم مسلسل حريم السلطان.