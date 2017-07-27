قراصنة يهاجمون ويبتزون أجهزة أبل - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قالت بوابة التقنيات ” ماك آند آي ” إن القراصنة قد يقومون بقفل أجهزة أبل الجوالة عن بُعد ويهددون المستخدم بإزالة البيانات المخزنة عليها إذا لم يدفع فدية، حيث يهدف القراصنة من خلال هذه الهجمات إلى ابتزاز المستخدمين وانتزاع الأموال منهم.

ولكي يتمكن القراصنة من شن هجمات عن طريق وظيفة تحديد الموقع بخدمة الحوسبة السحابية أبل “ آي كلاود ” بالهاتف الذكي آي فون والجهاز اللوحي آي باد والساعة الذكية أبل ووتش، فإنهم يحتاجون إلى بيانات هوية أبل الصحيحة، والتي تضم اسم المستخدم وكلمة المرور.

وعادة ما يتم الحصول على مثل هذه البيانات الحساسة من قواعد بيانات عمليات اختراق مواقع الويب، التي يتم استعمال نفس بيانات هوية أبل عليها، أو من خلال الهجمات الناجحة لتصيد البيانات، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون وظيفة البحث والقفل وإزالة البيانات بالجهاز المعني فعالة، كأحد إجراءات الأمان عند فقدان الجهاز الجوال أو تعرضه للسرقة.

وأشارت بوابة التقنيات الألمانية إلى أنه يمكن تفادي هجمات الابتزاز وطلب الفدية بسرعة وسهولة مع الأجهزة الجوالة المزودة بنظام تشغيل أبل “ آي أو إس ” ، حيث يمكن للمستخدم إلغاء القفل عن طريق رقم PIN للأجهزة، ولكن ينبغي في هذه الحالة تغيير بيانات المستخدم بهوية أبل بأسرع ما يمكن.