ترامب يجدد هجومه على هيلاري كلينتون - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم على منافسته الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون، وهو ما فتح شكوك حول محاولته صرف الانتباه عن التحقيق حول روابط محتملة بين فريق حملته وروسيا.

وشبهت صحيفة واشنطن بوست في مقال هجوم الرئيس بسلوك يمكن توقعه في ” جمهورية موز ” ، بينما اعتبرت وول ستريت جورنال أن ترامب ” يتجاوز خطوطاً سياسية وقانونية خطيرة ” .

وقالت وول ستريت جورنال إنه من الواضح أن ترامب محبط لأن التحقيق حول التواطؤ مع روسيا امتد إلى أسرته، لكن هذا الإحباط أخذ الآن منحى خطيراً.

وأضافت أن تلميح ترامب إلى أن يقوم وزير العدل بملاحقة منافسته السابقة هو انتقام سياسي فظ يمكن أن نتوقعه مثلاً في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان أو الفيليبين برئاسة رودريغو دوتيرتي.