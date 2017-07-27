الكلية التقنية بجازان تستقبل طلبات المتقدمين - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تستقبل الكلية التقنية بمنطقة جازان طلبات المتقدمين من خريجي الثانوية العامة والصناعية لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي في جميع التخصصات والبكالوريوس المسائي في التقنية الإدارية للفصل التدريبي اﻷول للعام التدريبي (1438/ 1439) هـ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على الرابط: ‏” http://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Pages/default.aspx “.

وقال عميد الكلية التقنية موسى بن حمد الأمير، إن القبول في الكلية الذي يستمر حتى السبت المقبل، سيكون متاحاً في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي في جميع التخصصات ” حماية البيئة وميكانيكا الإنتاج‏ والإدارة المكتبية والشبكات والدعم الفني والبرمجيات والمحركات والمركبات والآلات والقوي الكهربائية “.

وأوضحت أن الكلية اشترطت على المتقدم، أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو شهادة المعاهد الثانوية المهنية والصناعية أو ما يعادلها، وأن يكون لائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني وطباعته.

وأشار إلى أن المفاضلة ستكون من الفصل المقبل بناء على معيار النسبة الموزونة (٦٠ %) لدرجة شهادة الثانوية العامة، ونسبة (٤٠ %‏) لاختبار القدرات، والأولوية لحديثي التخرج، مع إحضار نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للتأكد من هوية المتقدم.