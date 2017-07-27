عمرو أديب عن لصوص الـ100 مليون: " أكبر سرقة في مصر " - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة تفكيك عصابة سرقة المنازل بمنطقة مدينة نصر، في القاهرة، وضبط 100 مليون جنيه بحوزة المتورطين، معتبرًا إياها ” أكبر سرقة في تاريخ مصر ” .

وجاء وصف أديب للصوص بأنهم ” عباقرة ” ، على طراز الأفلام الأميركية ، مستغربًا حجم المبلغ المضبوط، ولائمًا مواطنيه، الذين يتركون مبالغ طائلة في منازلهم.

ويذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” نشرت أنباء الإطاحة بلصوص الـ 100 مليون جنيه، بدهشة شديدة، لاسيّما في ضوء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها غالبية فئات المجتمع، منذ تعويم الجنيه، وارتفاع الأسعار.