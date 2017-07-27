الأرصاد تطلق برنامج ابتعاث في مجالات البيئة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالتعاون مع معهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك عبدالعزيز برنامج ابتعاث مدفوع التكاليف في مجالات البيئة والأرصاد لمدة 3 أشهر تمهيدية داخل المملكة، ولمدة سنة كاملة خارج المملكة، وتختتم بثلاث سنوات داخل المملكة تحت التدريب، لحاملي درجة البكالوريوس، أو الماجستير في التخصصات العلمية ذات العلاقة.

وأفاد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي أن برنامج الابتعاث في مجال البيئة والأرصاد يأتي ضمن التحول نحو عمل تكاملي مبنيّ على خطط وبرامج مدروسة تحقق الطموح المنشود للهيئة وفقاً لرؤية 2030، مشيراً إلى أنّ البرنامج سيُسهم بمخرجات تواكب التطلعات المرجوة منه، وترفع مستوى أداء الهيئة.

ودعت هيئة الأرصاد المهتمين بهذا الشأن إلى الاطلاع على تفاصيل البرنامج ومخرجات التدريب المتوقعة على الرابط ” http://arsad.bizsaweb.com/PG_Candidate_Registration.aspx“.