النيران تلتهم طائرة الخطوط التركية في مطار القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أخلت سلطات مطار القاهرة الدولي طائرة الخطوط الجوية التركية التى تحمل رقم ” 0691 ” بعدما اشتعلت فيها النيران في صالة 3، اليوم الخميس.

وقال مصدر إن الطائرة التى تتبع الخطوط الجوية التركية كانت متجهة لمدينة إسطنبول، مشيرا إلى دفع سلطات المطار بسيارات الإطفاء والشرطة للسيطرة على النيران، مؤكدا أن غالبية المسافرين متوجهين إلى السويد عبر مدينة إسطنبول.

وأكد أنه من المفترض أن تقلع الطائرة فى تمام الساعة 8:45 صباح الخميس بتوقيت القاهرة، موضحا أن سلطات المطار أخلت الطائرة عقب تصاعد الدخان إلى قمرة القيادة.