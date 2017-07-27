نشطاء يكشفون الشبه بين أحمد حلمي وابنته بصورة مسربه من طفولته - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسربة للنجم المصري أحمد حلمي من طفولته كشفت عن ملامحه التي لم تتغير كثيراً وعن الشبه الكبير بينه وبين ابنته الكبرى لي لي.

حين قارن متابعو النجم المصري أحمد حلمي ملامحه في طفولته وملامح ابنته لي لي ووالدتها النجمة المصرية منى زكي تبين أنها لا تمتلك أي من ملامح والدتها في نظرهم إنما حملت الشبه الكبير من والدها الفنان أحمد حلمي.

متابعو النجم المصري أحمد حلمي عبروا عن إعجابهم الكبير بالشبه الذي جمع بينه وبين ابنته لي لي وتمنوا أن ينشر صوراً لولديه يونس وسليم.