بالصورة.. جمال زوجة محمد رمضان في حملها الثاني تٌثير أعجاب جمهوره - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

شارك الفنان محمد رمضان محبيه على انستغرام بصورة عائلية، ظهر فيها مع زوجته نسرين وابنه علي وابنته حنين.

وأكثر ما لفت انتباه متابعيه في الصورة العائلية الخاصة بالأسطورة، هو احتفاظ زوجة محمد رمضان بجمالها رغم إنها في شهورها الأخير في الحمل، حيث إنها من المفترض أن تلد الشهر القادم فتاة، سوف يطلقان عليها اسم ” كنز ” .

وكتب محبو محمد رمضان تعليقات تدعو لأسرة بالصحة والعافية، ولم يخل الأمر من تعليقات غزل بجمال زوجته، مع سؤال بعض الفتيات عن سر احتفاظها بجمالها رغم حملها في الشهور الأخيرة.