وظائف شاغرة للسعوديين بميناء ينبع التجاري - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للموانئ ممثلة بإدارة ميناء ينبع التجاري، عن وجود عدد (4) وظائف مشغولة بغير سعوديين، ومطلوب شغلها بمواطنين سعوديين بالتعاقد معهم على بند التشغيل (الباب الثالث)، وهي على النحو التالي:

1- خبير تشغيل موانئ ( شهادة ربان أعالي البحار من هيئة علمية معتمدة أو شهادة جامعية معتمدة ) .

2- كبير مهندسين (درجة الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة معترف بها، وعضوية هيئة مهنية ) .

3- كبير ضباط بحريين ( شهادة ربان أعالي البحار )

4- مستشار قانوني بحري ( شهادة جامعية في القانون تشمل دراسة القانون البحري )

ودعت إدارة الميناء الراغبين بالتقديم إحضار المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة ومراجعة شؤون الموظفين بميناء ينبع التجاري أو الجهاز الرئيسي للمؤسسة العامة للموانئ أو الموانئ الأخرى، مصطحبا معه أوراقه الثبوتية، وذلك خلال أسبوع اعتباراً من تاريخ 1438/11/7هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، اضغطت الرابط التالي : https://www.ports.gov.sa/Arabic/SAPorts/Yanbut/Pages/%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%81%D9%87.aspx