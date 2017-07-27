هواوي تُطلق نوفا 2 بلس بسعر مُميز - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أعلنت شركة هواوي الصينية عن إطلاق هاتفها الذكي ” نوفا 2 بلس ” في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة القادم .

ويقدم الهاتف شاشة بقياس 5.5 بوصات وبدقة 1920×1080 بكسل، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بحجم 4 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية بحجم 128 غيغابايت مع إمكانية توسعتها عن طريق بطاقات “ مايكرو إس دي ” .

ويضم الهاتف، الذي يأتي بسماكة 6.9 ميليمترات ويزن 169 غراماً، معالجاً ثماني النوى من نوع HiSilicon Kirin 659، كما يضم بطارية بسعة 3340 ميلي أمبير/ساعة.

ويملك “ نوفا 2 بلس ” كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8 و 12 ميجابكسل، ثم إنه يمتاز بكاميرته الأمامية التي تبلغ دقتها 20 ميغابكسل، وهو يأتي مع منفذ “ يو إس بي- سي ” .

يُذكر أن الهاتف سوف يكون متوفراً في أسواق الإمارات اعتباراً من يوم 28 يوليو الجاري، وذلك باللون الأسود، والذهبي، والأزرق بذاكرة 4 غيغابايت وسعة تخزين 128 غيغابايات وبسعر 1399 درهماً.