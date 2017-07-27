تفاصيل اغتصاب 7 عاطلين لسيدتين بجوار الهرم - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أمرت السلطات المصرية بحبس 7 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بخطف ربتي منزل والتناوب على اغتصابهما بمنطقة الهرم في الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

استمعت النيابة لأقوال المجنى عليهما وهما كلاً من ” س.ع ” و ” أ.م ” واللتين كشفتا فى التحقيقات، أنهما أثناء استقلالهما سيارة نقل خاصة متجهتين إلى أحد الكافيهات فى ساعة متأخرة من الليل، فوجئوا بالمتهمين الـ7 يهجمون على السيارة ويعتدون على السائق وأجبروهما على النزول واصطحبوهما معهم إلى منطقة مهجورة وهناك تناوبوا الاعتداء عليهما جنسياً.

وكانت التحريات توصلت لهوية المتهمين، وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.