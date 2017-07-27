تفاصيل اغتصاب 7 عاطلين لسيدتين بجوار الهرم - صحيفة صدى الالكترونية

تفاصيل اغتصاب 7 عاطلين لسيدتين بجوار الهرم
أمرت السلطات المصرية بحبس 7 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بخطف ربتي منزل والتناوب على اغتصابهما بمنطقة الهرم في الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
استمعت النيابة لأقوال المجنى عليهما وهما كلاً من ” س.ع ” و ” أ.م ” واللتين كشفتا فى التحقيقات، أنهما أثناء استقلالهما سيارة نقل خاصة متجهتين إلى أحد الكافيهات فى ساعة متأخرة من الليل، فوجئوا بالمتهمين الـ7 يهجمون على السيارة ويعتدون على السائق وأجبروهما على النزول واصطحبوهما معهم إلى منطقة مهجورة وهناك تناوبوا الاعتداء عليهما جنسياً.
وكانت التحريات توصلت لهوية المتهمين، وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
جود[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين
دبعه بلا ماء ههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30600 ] نشر منذ 2 ساعتين
خيبوا تعبهم وادبوا فيهم من يسمع بقصتهم ,,
رعد[ عدد التعليقات: 671 ] نشر منذ 2 ساعتين
اصلبوهم بجوار الهرم
درة البسامي[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
متجهين إلى أحد الكافيهات فى ساعة متأخرة من الليل،
ولماذا الخروج في هذا التوقيت ؟
بالتأكيد ستكون هذه النتيجة…
كان زمان[ عدد التعليقات: 1042 ] نشر منذ 1 ساعة
الموضوع فيه أن …
وأفهم يافهيم …!!
الحربي[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 43 دقيقة
بِسْم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة، الحكم هزيل في مصر وبالذات الأحكام الشرعية، لذلك ماهي غريبة كثرة الجرايم وخصوصا الخطف
والاغتصاب .
عايشين بغابة – الله لايبلانا ولايغضب علينا.
مع وافر المحبة.