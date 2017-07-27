" صدارة للكيميائيات " تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة صدارة للكيميائيات، وظائف هندسية وفنيّة وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مشغل وحدة التحكم.

2- مهندس معماري.

3- محلل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات – (وظيفتين).

4- محلل أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يوليو 2017م.

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