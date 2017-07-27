شركة بوبا للتأمين تعلن عن وظائف شاغرة في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” بوبا العربية ” للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفروظائف شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم، ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1 – وكلاء مركز الاتصال.

2- مسؤول أول مبيعات.

3- أطباء.

4 – موظفي تمريض وصيدلة.

وأشارت الشركة، أنَ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يوليو 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24/ 9/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة على الرابط التالي :

http://careers.bupa.com.sa/ar/job-search-results/