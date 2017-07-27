جنون حدث يقتل ويصيب 11 شخصا - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قتل 4 شباب واصيب 7 آخرين، بعد أن سقطوا من مركبة ” نقل ” ، على طريق ” القاهرة- الأسكندرية ” الصحراوي.

وسقط الضحايا من سيارة نقل يقودها حدث متهور بسرعة جنونية، مما أسفر عن مقتل 4 شباب وإصابة 7 أخرين.

واتهم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والد الحدث ذي الـ 17 عامًا، بالإهمال، بعدما سلّم ابنه عجلة القيادة، ومسؤولية أرواح ناس ركبوا معه على متنها، لتكون الرحلة الأخيرة لبعضهم.

وألقت الجهات الأمنية القبض على الحدث، وتولت النيابة العام التحقيق في الواقعة.