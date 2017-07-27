مبتعث بأمريكا يحصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

حصل مبتعث جامعة الملك خالد إلى الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور سامي الشهري المحاضر بقسم المناهج وطرق التدريس في الرياضيات، على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة سِنسِناتي (University of Cincinnati) في ولاية أوهايو للعام ٢٠١٧م.

وحصول الشهري على أعلى معدل أكاديمي لطلاب الدكتوراه على مستوى الجامعة، وتعد جامعة سِنسِناتي من أقوى الجامعات الأمريكية وأعرقها، والتي تأسست عام ١٨١٩م، كذلك تعتبر من ضمن أقوى ٥٠ جامعة أميركية في تخصصات التربية المبكرة والتعليم الإلكتروني والمناهج وطرق التدريس والتربية الخاصة وبرامج الماجستير في التعليم الافتراضي.

وشكر الدكتور الشهري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- وسمو ولي عهده الأمين – حفظه الله – على ما يبذلانه من دعمٍ لا محدود في سبيل الرقي بأبناء الوطن علمياً وفكرياً وثقافياً، وذلك من خلال الاهتمام الدائم بقطاع التعليم، والاستمرار في دعم برنامج الابتعاث للاحتكاك المباشر والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة، كما توجه بالشكر لمعالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي على متابعته الدائمة للمبتعثين وحرصه على تيسير معاملاتهم، وتوفير كافة سُبل الراحة لهم.