القضاء العسكري يحقق في تصريحات المرزوقي للجزيرة - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

ذكرت مصادر إعلامية محلية أن القضاء العسكري التونسي، فتح تحقيقاً بشأن تصريحات المرزوقي، لقناة ” الجزيرة القطرية أثناء حديثه لها الأسبوع الماضي، والتي قال فيها: ” لولا تدخل الأمن الرئاسي في الوقت المناسب وإنقاذ السفير والموظفين لقامت أميركا بإنزال عسكري على أرضنا ولحدثت الكارثة ” والتي جاءت بدورها خطيرة وتمس استقلالية الأمن الداخلي لتونس .

وفتحت النيابة العمومية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، أمس الأربعاء، تحقيقاً قضائي حول تصريحات الرئيس التونسي السابق، وقررت الاستماع إلى كل من المرزوقي، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق عماد الدائمي، عبد الكريم الزبيدي، وقائد الجيوش الثلاثة الأسبق الجنرال رشيد عمار، خلال نفس الفترة.

ونفى عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الأسبق ما ورد على لسان المرزوقي، مؤكدا في أنه رفض الطلب الذي أبلغه به مدير الديوان الرئاسي عماد الدائمي من طرف الرئيس المرزوقي حول عملية إنزال جنود من المارينز الأميركي لحماية السفارة الأميركية .