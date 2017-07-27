مصرية تحرر 30 محضرا ضد زوجها لعدم اهتمامه بنظافته الشخصية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية دعوى خلع على زوجها لعدم اهتمامه بنظافته الشخصية بعد تحرير 30 محضرا ضده .

تقول صاحب المشكلة: أنا أكتر حد ممكن يصيبه الضيق والضرر، وأنا خلال فترة زواجى عانيت من القرف بسبب عدم نظافة زوجى وتصرفاته البعيدة عن الآدامية، وعندما قمت بالشكوى تمت مهاجمتى واتهامى بالتفاهة، رغم أن النظافة وصى عليها الدين وجعلها من الأساسيات وبعدها لم أجد حلا إلا التفكير فى الخلع .

وأكدت الزوجة ” ن.ك ” فى تصريحات اعلامية : لجأت لمحكمة الأسرة بزنانيرى بعد عامين من الزواج تركت منزل الزوجية خلالها أكثر من 8 شهور اعتراضا على طريقة زوجى فى معاملتى وقلة اهتمامه بنظافته، رغم أنه متعلم ومثقف ويعمل فى وظيفة كبيرة، ورغم ذلك كانت طريقة معاملته فى المنزل وكأنه مستنقع للمهملات يلقى الطعام فى الأرض لا ينظف خلفه إى شىء ولا حتى يهتم برائحته ونظافة ملابسه”.

وتابعت: عندما كنت أحاول معه حتى يتغير كان يعتدى على بالضرب والسب فلجأت لأهلى فقاموا بتعنيفى وألقوا المسئولية على، وأنى من عليها أن تهتم بنظافته رغم أنهم مدركين أنه ليس لديه قابلية لذلك، وأنه تعود منذ سنوات على تلك السلوكيات، فلجئت لقسم الشرطة لأجبره على تركى أرحل وقدمت فيه 30 بلاغا.

وتابعت : أهلى رفضوا استقبالى لاعتراضهم على فكرة الطلاق، فمكثت لدى خالتى، وأقمت دعوى خلع وانتظر الحكم بها فى شهر سبتمبر المقبل.