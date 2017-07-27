عرض مسرحيتي " عملة معدنية " و" تراعيب " في مركز الملك فهد الثقافي مساء غد الجمعة - صحيفة صدى الالكترونية

تركية البدر(صدى):

تعرض مساء غد الجمعة بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض مسرحيتين كوميديتين سعوديتين الأولى بعنوان ” عملة معدنية ” والثانية بعنوان ” تراعيب “.

وتدور فكرة المسرحية الأولى حول عملة معدنية تحكي ” مونودرامياً ” عن تشتتها وابتعادها عن عائلتها وكيف قضت حياتها في حضن ذلك المتسول المسكين قبل أن تتم سرقتها من قبل لص ويتم تقاذفها لينتهي بها المطاف في فخامة مكتب ذلك الرجل القوي ليقضي عليها في المتحف، والمسرحية بطولة المنذر النغيص وتأليف عزيز بحيص وإخراج خالد الضويحي.

وتدور أحداث المسرحية الثانية حول أب لديه طفل مصاب بمرض غريب يذهب به إلى أحد المستشفيات لكي يتعالج ويكتشف بعدها أن المستشفى لم يجد علاجا لطفله وبعد مرور السنوات يقرر عدد من الشباب الذهاب إلى هذا المستشفى الذي أصبح شبه مهجور لغرض ما ومقابلة حارس المكان النصاب ومنها تدور الأحداث بداخل المستشفى المهجور في جو مليء بالرعب والمواقف الكوميدية المضحكة التي يصنعها طاقم العمل، ويشترك في بطولة المسرحية مجموعة من الشباب السعودي، من تأليف أسعد العلايلي وإخراج فيصل عبدالله.

ويبدأ العرض الاول ” عملة معدنية ” عند الساعة التاسعة مساء ثم يليه العرض الثاني ” تراعيب ” عند الساعة التاسعة والنصف في القاعة (B) وسيكون الدخول لهما مجانا للرجال والنساء.

ويأتي تقديم هذه العروض في إطار الجهود الكبيرة التي يبذلها مركز الملك فهد الثقافي بالرياض لدعم الشباب السعودي وإيجاد بيئة خصبة لهم لتقديم كل ما لديهم في المجال الثقافي، وتحظى برامج وأنشطة المركز لدعم ورعاية وزارة الثقافة والإعلام، وهو ما أسهم في استمراريتها.