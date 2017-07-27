" طيران أديل " تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الشركة الوطنية ” طيران أديل ” ، وظائف شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي بمحافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مدير المبيعات غير المباشر – (وظيفتين).

2- رئيس التوزيع.

3- مسؤول الإعلام الاجتماعي – (عدد 5 وظائف للرجال).

4- مشرف موقع.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يوليو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 26 أكتوبر 2017م.

ولفتت، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط ” هنا “. .