شاومي تنافس أمازون وجوجل في سوق المساعدات المنزلية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

دخلت شركة شاومي، رسمياً سوق المساعدات المنزلية لتنافس كلاً من أمازون وجوجل وآبل وغيرها، وذلك من خلال جهاز جديد يتفوق على الجميع بسعره الذي لا يتجاوز 50 دولاراً أمريكياً.

وتسعى شركة الإلكترونيات الاستهلاكية الصينية من خلال جهازها الجديد، الذي أطلقت عليه اسم “ مي أي آر سبيكر ” Mi AI Speaker إلى منافسة جهاز “ إيكو ” من أمازون، الذي يهيمن على السوق، إضافة إلى جهاز هوم من غوغل، وهوم بود من آبل، الذي لم يُطرح في السوق بعد.

وتستخدم شاومي مساعداً رقمياً خاصاً بها في “ مي أي آي سبيكر ” ، وهو نفس المساعد الرقمي الذي يأتي مع واجهة المستخدم “ مي يو آي ” MIUI، التي كشفت اليوم أيضاً عن النسخة التاسعة منها، وهي نسخة معدلة من الإصدار 7.0 “ نوغا ” من نظام التشغيل أندرويد.

وأوضحت شاومي أن المساعد المنزلي الجديد قادر على التحكم بمنتجاتها، إضافة إلى المنتجات الذكية من أكثر من 100 شريك لها. وقالت إنها سوف توفر محتوى خاصاً للجهاز، والذي يتضمن موسيقى، وكتباً صوتية، وقصصاً للأطفال، وغير ذلك.